"Quagliarella non deve scusarsi"

Nel post match con la Fiorentina è scoppiato il caso Quagliarella, che Giampaolo ha prontamente sgonfiato: "Non si deve scusare, l'importante è chiarirsi sempre e questo è già stato fatto. Alleno venticinque giocatori, non uno solo e la Sampdoria viene prima di tutti. L’Inter è forte, dubito che possano subire pressioni psicologiche: l’unica cosa che ci serve è una gara di altissima intensità. Prepareremo la partita solo in video, non abbiamo tempo per fare qualcosa sul campo. L’anno scorso eravamo in un buon momento ma non entrammo neppure in campo, sabato voglio che vada diversamente".

Dubbi di formazione

Giampaolo non ha ancora scelto la formazione da schierare: "Siamo in alto mare, aspetto l'allenamento di oggi e anche quello di domani per capire chi giocherà. Caprari? Ha numeri e qualità, ma ha bisogno di continuità. Spero di potergliela dare ma solitamente i nostri attaccanti giocano tutti, non mancheranno le occasioni anche per lui".