Tutte le statistiche di Sassuolo-Empoli



Non ci sono pareggi nei sei precedenti di Serie A tra Empoli e Sassuolo: due vittorie toscane e quattro emiliane. Il Sassuolo ha realizzato esattamente tre gol in quattro dei sei precedenti contro l’Empoli nella massima serie. L’ultimo successo dell’Empoli contro i neroverdi in Serie A è stato nell’ottobre 2015, da allora tre vittorie neroverdi. La squadra di De Zerbi ha perso solo una delle ultime nove partite di campionato contro avversarie neopromosse (5V, 3N). Il Sassuolo ha vinto tutte e tre le precedenti gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A, segnando esattamente tre gol in ciascun incontro. Considerando anche la fine della scorsa stagione, il Sassuolo ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato al Mapei Stadium (1P): tanti successi quanti nelle precedenti 25 gare interne. L’Empoli ha tenuto la porta inviolata nell’ultima trasferta di campionato, contro il Chievo: la squadra toscana non registra due clean sheet consecutivi fuori casa in Serie A da febbraio 2007. Sette punti per il Sassuolo nelle prime quattro gare disputate in questo campionato: solo una volta nella sua storia in Serie A i neroverdi sono partiti meglio, nel 2015/16 (a quota otto dopo le prime quattro partite giocate). Il Sassuolo ha perso l’unico precedente di Serie A giocato di venerdì: 0-1 contro la Juventus nel marzo 2016. L’Empoli invece non ha mai giocato una partita di Serie A di venerdì, è infatti l’unico giorno della settimana in cui i toscani non hanno ancora disputato una gara del massimo campionato. Sconfitta per 1-2 contro la Juventus nell’ultimo incontro di Serie A per il Sassuolo, i neroverdi non perdono due partite di fila nella competizione dallo scorso febbraio.

Il Sassuolo è a sole due lunghezze dalle 300 reti subite in Serie A contando lo 0-3 a tavolino contro il Pescara dell’agosto 2016. L’Empoli ha registrato un possesso palla del 58.8% in questo campionato, meglio dei toscani solo Inter (66%), Sampdoria (59,1%) e Juventus (58.9%). Il Sassuolo è la seconda squadra con la più alta percentuale realizzativa in questo campionato: 18%, meno solo della Sampdoria (20%). Nove gol realizzati dal Sassuolo finora in questa Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio dei neroverdi. Allo stesso tempo però i neroverdi hanno subito ben sette reti, solo Chievo (11) e Frosinone (10) ne hanno incassate di più finora in campionato. Sono già tre i giocatori del Sassuolo con più di un gol all’attivo in questo campionato (Berardi, Boateng e Babacar), nessuna squadra di questa Serie A ha fatto meglio. Tutte e nove le reti del Sassuolo in questo campionato sono arrivate da dentro l’area di rigore (due delle quali dal dischetto).

Domenico Berardi ha sia segnato un gol che fornito un assist in ognuno dei due match giocati contro l’Empoli in Serie A al Mapei Stadium e la prossima sarà la sua 50ª marcatura nella competizione. In gol nelle ultime due giornate di campionato, Khouma Babacar non ha mai segnato in tre incontri consecutivi in Serie A. Alfred Duncan è il secondo giocatore di movimento di questa Serie A per possessi recuperati (37, al pari di Allan), meglio di loro solo Nicolò Barella (40). L’ultima rete di Duncan in Serie A risale all’aprile 2017, proprio contro l’Empoli nel successo per 3-1 al Castellani. Solo Duván Zapata (14) ha commesso più falli di Alfred Duncan, Kevin-Prince Boateng e Leonardo Capezzi (tutti a 11) in questo campionato. Miha Zajc è il primo giocatore di questa Serie A per numero di tiri tentati senza aver ancora trovato la via del gol (12). Solo Manuel Lazzari (13) conta più dribbling riusciti di Zajc finora in questo campionato (12). Miha Zajc è il giocatore di questo campionato che ha colpito più legni finora (tre). Leonardo Capezzi è il quinto giocatore di questa Serie A per passaggi effettuati (275). Francesco Caputo è il giocatore pescato più volte in fuorigioco in questa Serie A (sette). Matteo Brighi ha vestito la maglia del Sassuolo per 31 presenze tra le stagioni 2013/14 e 2014/15, la sua ultima rete in Serie A è datata gennaio 2014, proprio contro i neroverdi (con la maglia del Torino).

Primo confronto da allenatori in Serie A tra Roberto De Zerbi e Aurelio Andreazzoli. Per entrambi gli allenatori si tratta anche del primo incontro contro l’avversaria di giornata nel massimo campionato. Il prossimo sarà il 50º gol segnato dalle squadre di De Zerbi in Serie A.

Il Sassuolo è la squadra di questo campionato ad aver finora commesso più falli (67). Inoltre, solo la SPAL (12) ha ricevuto più cartellini gialli dei neroverdi (11) in questa Serie A. Direzione arbitrale numero nove in Serie A per Federico La Penna, la seconda in questo campionato. Il Sassuolo è imbattuto nelle due partite di Serie A disputate sotto la direzione arbitrale di La Penna: una vittoria 1-0 contro la Sampdoria a maggio, 0-0 con l’Udinese nel 2015. L’Empoli ha invece perso l’unica gara di A arbitrata da La Penna: 2-1 in trasferta nel maggio 2015 contro il Verona.