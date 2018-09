Higuain come sta?

Anche Borini ha un problema alla caviglia e vediamo come sta. Qualcosa ci inventeremo, in 11 scenderemo in campo... Su Higuain ha ancora fastidio e sinceramente rischiare un giocatore per perderlo per mesi non ha molto senso, dobbiamo valutare bene. L'ultima parola a lui ma se non è al 100% è inutile far prove. Come Cutrone. Patrick zoppicava ma con questi piccoli problemi succede sempre. Lo sapevamo: Patrick è solo da ammirare per quello che sta facendo. Perde 4-5 ore a Milanello per curarsi e dobbiamo ripartire da questa mentalità e professionalità.