Non sono partiti per rispondere alle convocazioni delle proprie Nazionali D’Ambrosio, Brozovic e Vrsaljko. Tutti e tre con acciacchi ancora da risolvere completamente e una condizione fisica da migliorare. Vanno gestiti bene, così come Spalletti e il suo staff hanno fatto con il terzino croato, tornato protagonista nella sofferta vittoria di Ferrara contro la Spal. Non ha partecipato alle sfide con Inghilterra e Giordania neanche Brozovic, appunto. La distrazione muscolare che lo aveva tenuto fuori dall’impegno contro la squadra di Semplici non l’ha abbandonato, facendo sì che restasse ad Appiano Gentile per continuare nella fase di recupero. Sulla destra il problema è accentuato dal fatto che anche D’Ambrosio non è al top, anzi. La tendinite al ginocchio ha costretto Mancini a rimandarlo a casa e adesso l’esterno nerazzurro farà di tutto per recuperare in vista del Milan.

Quando e da dove rientrano i Nazionali