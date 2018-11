Atalanta-Inter, le probabili formazioni

Atalanta-Inter sarà la partita che aprirà la domenica della 12^ giornata di Serie A e vedrà affrontarsi due tra le squadre più in forma del campionato: i nerazzurri di Gasperini, infatti, dopo un avvio complicato si sono ripresi alla grande e andranno alla ricerca di quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva, che permetterebbe loro di tornare a bussare in classifica alla porta che apre all'Europa. Quelli di Spalletti, invece, inseguono l'ottavo successo di fila: un filotto che ha permesso a Icardi e compagni di affiancare il Napoli in classifica, dietro la Juventus. L'Inter è reduce dalla difficile partita in Champions League contro il Barcellona e Spalletti potrebbe apportare qualche cambiamento; Gasperini dovrebbe invece confermare quasi tutti gli undici che hanno battuto il Bologna nella scorsa giornata, offrendo però una maglia da titolare a Zapata.

La probabile formazione dell'Atalanta

L'Atalanta ha ritrovato forma, gol e vittorie: ecco perché Gasperini vuole cambiare il meno possibile e contro l'Inter dovrebbe schierare almeno 10/11 della squadra che ha sbancato il Dall'Ara. Berisha in porta, difesa a tre con Toloi, Palomino e Mancini; a centrocampo giocheranno ancora De Roon e Freuler in mezzo, Hateboer e Gosens sulle fasce. Confermati Ilicic e Gomez in attacco, l'unica novità rispetto a Bologna dovrebbe essere la presenza dal primo minuto di Duván Zapata al posto di Musa Barrow.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

La probabile formazione dell'Inter

Qualche cambio in più potrebbe invece apportare Luciano Spalletti: il ciclo da cui è reduce l'Inter è stato infatti tanto proficuo quanto impegnativo e i nerazzurri vengono dall'impegnativo match di San Siro contro il Barcellona. Per questo l'allenatore potrebbe far rifiatare qualche titolare. Per esempio, in difesa Vrsaljko e de Vrij potrebbero lasciar spazio rispettivamente a D'Ambrosio e Miranda; a centrocampo Gagliardini dovrebbe sostituire Vecino e affiancare Brozovic; così come potrebbero cambiare 2/3 del tridente a sostegno di Icardi: Candreva al posto di Politano, Borja Valero al posto di Nainggolan. Confermato Perisic, intoccabile Maurito.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi.