Quella notte la pioggia scesa fortissima su San Siro rese ancora più epica la sfida. Kakà con le dita ad indicare il cielo. Seedorf e Gilardino. Ma anche e soprattutto Gennaro Gattuso. Una partita perfetta, consegnata alla storia come atto precedente al trionfo Europeo di Atene. 3-0 al Manchester United di Ferguson, ribaltando il 3-2 dell’Old Trafford. Contro quella squadra che l’anno successivo avrebbe vinto proprio la Champions, e con CR7 Pallone d’Oro. Un fenomeno non ancora forte come quello di oggi che nell’acquazzone di Milano (dovrebbe piovere anche domenica sera su Milan-Juve) si trovò una seconda ombra vicino ai piedi. Gennaro di nome. Gattuso di cognome. Il guerriero che quel 2 maggio del 2007 ringhiò per tutta la partita sul più forte dei rivali. Grinta, come sempre, e forse come mai nessuno, ma anche tantissimo cuore, quella sua eccezionale dose di agonismo che contribuì ad annullare il talento portoghese che oggi gioca e segna (e fa paura!) nella Juventus. Le istantanee di quella partita sono quasi tutte uguali: testa bassa, piede pronto al contrasto, sguardo che non si stacca mai dal numero 7 sulla maglietta bianca. Ronaldo una volta lo salta con la classica giocata a sterzare verso l’interno del campo col tacco e Gattuso lo stende. Alla fine saranno zero occasioni create per il portoghese, ma la vittoria del numero 8 del Milan non fu solo di temperamento.