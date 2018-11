Su Higuain

Ci siamo sentiti un paio di giorni fa, ritrovarlo come avversario sarà emozionante. Insieme abbiamo vinto tutto, vederlo dall'altra parte sarà strano. Ognuno lotterà per la sua maglia. Come sta? Non gli ho chiesto niente sull'infortunio. Continuiamo a sentirci noi sudamericani, anche in video. Ne abbiamo fatto uno pochi giorni fa, stiamo attendendo una sua riposta in merito.