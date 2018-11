Milan-Juventus, le probabili formazioni

Milan-Juventus non è mai una partita come le altre. Ma in questa stagione i motivi per seguire questo super match (che sarà trasmesso domenica alle 21 in esclusiva su Sky) sono davvero tantissimi. Prima di tutto, sarà una sfida tra due campioni che si ritroveranno uno di fronte all’altro, a maglie "invertite". Leonardo Bonucci, dopo aver vestito i colori rossoneri con tanto di fascia da capitano, in estate è tornato alla Juventus. È tornato in quella che definisce la sua "casa", al centro della difesa insieme a Giorgio Chiellini. Sarà compito di Bonucci marcare l’altro ex di lusso dell’incontro: Gonzalo Higuain. L’argentino ha fatto di tutto per recuperare dall’infortunio che lo ha costretto a saltare il match di Europa League contro il Betis per un colpo alla schiena (rimediato contro l’Udinese). Gli sforzi sono stati ripagati: Higuain ci sarà, è a disposizione di Gennaro Gattuso per il match contro la sua ex squadra. Il duello tra Bonucci e Higuain promette spettacolo, ma non sarà l’unico tema della partita. La Juventus deve ripartire dopo la sconfitta subita in Champions League nei minuti di recupero contro il Manchester United. Il Milan vuole proseguire nella striscia di risultati utili consecutivi: la squadra di Gattuso è imbattuta da quattro partite. Inoltre c’è Massimiliano Allegri che sfida il suo passato in rossonero.