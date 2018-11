Erick Thohir sarà un nuovo membro del direttivo dell’Oxford United. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, che attualmente milita in League One e si trova a ridosso della zona retrocessione. “L'Oxford United è lieta di dare il benvenuto a Erick Thohir nel direttivo del club. Thohir è stato recentemente presidente dell'Inter e in precedenza l'azionista di maggioranza del DC United in MLS, proprietario dei Philadelphia 76ers in NBA. Attualmente ricopre posizioni all'interno del direttivo della FIBA ed è il presidente del comitato olimpico nazionale indonesiano per il quadriennio 2015-2019. Si unirà al presidente Sumrith Thanakarnjanasuth anche detto ‘Tiger’ e i nuovi direttori Horst Geicke e Zaki Nuseibah al direttivo dello United” si legge nella nota pubblicata dall’Oxford.

L’entusiasmo di Thohir

Thohir ha commentato così l’ufficialità della sua nomina all’interno della società inglese. "Conosco Tiger da tanto e ora come ha appena detto anche lui, stavo cercando di essere coinvolto nell'Oxford United: ero interessato ad aiutarlo in qualche modo. La maggiormente delle persone sono interessate alla città ma io lo sono anche alla squadra di calcio. Ho guardato la storia della squadra: il 125° anniversario ha mostrato davvero come il club sia nel cuore di Oxford e come i tifosi siano stati parte della crescita della società. Penso che abbiamo bisogno di conoscere questa storia e portare avanti lo spirito del club. Se posso aggiungere la mia esperienza in qualche modo per lo sviluppo del club sarebbe grandioso per tutti noi" ha detto l’ex patron dell’Inter. Che in relazione alla presidenza dei nerazzurri ha parlato così: "Sono sicuro che il ruolo di presidente sarà gestito meglio da Zhang, era la scelta migliore".

Le parole del presidente Tiger

Il presidente Thanakarnjanasuth ha accolto così Thohir: "Erick è un innesto entusiasmante per il nostro board. Condivide la mia passione per il calcio e penso che ciò che l'abbia intrigato sia la chance di contribuire a sviluppare il futuro per un club di una città di fama mondiale come Oxford. È un uomo d'affari di alto profilo ed è stato sempre più coinvolto nel mondo dell'entertainment, dell'editoria e dei canali sportivi su piattaforme digitali. Lo conosco da molto tempo e insieme a Geicke e Nuseibah comporranno l'organo più importante di questo club”.