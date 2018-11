Sette partite consecutive senza vittorie in campionato con un solo punto guadagnato, quattro ko di fila in casa e il terzultimo posto in classifica alla pari con l'Empoli, avversario affrontato domenica al “Castellani” nella partita vinta per 2-1 dai toscani. Momento molto complicato in casa Udinese. A farne le spese sarà l'allenatore spagnolo Julio Velazquez, la cui avventura in Friuli è ormai arrivata al capolinea. La società bianconera, in concomitanza con la sosta del campionato, ha deciso di cambiare e già entro la serata di oggi potrebbero maturare novità ufficiali. Nella corsa a due per la panchina, il nome ormai definitivo è quello di Davide Nicola. Per l'ex allenatore del Crotone è pronto un contratto di un anno e mezzo fino al 2020.

Udinese, via Velazquez: in serata summit decisivo per Nicola

Dopo il sondaggio per Massimo Carrera, legato però ancora da contratto allo Spartak Mosca dopo l'esonero delle scorse settimane, il mirino dell'Udinese si è decisamente rivolto verso Davide Nicola. L'ex allenatore del Crotone attende una nuova occasione dopo l'addio alla squadra calabrese, maturato nel dicembre 2017 proprio in seguito a una sconfitta contro l'Udinese, all'epoca allenata da Massimo Oddo. Quello di Nicola è il nome in vantaggio, anche per un ingaggio che appare più vicino alle idee del club friulano. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti e la definizione dell'accordo. Il destino di Velazquez, intanto, è segnato: la sua esperienza in Italia terminerà dopo appena quattro mesi.