Vincente, in campo e fuori. Perché anche sui social la Juventus non scherza, anzi. Prima in campionato, stesso discorso pure nel virtuale. Sarà per Cristiano Ronaldo, sarà per una squadra in cui le stelle amate dai tifosi di tutto il mondo non mancano di certo. Dai 148 milioni di followers di CR7 – nessuno come lui – ai 25 di Dybala, passando per i 5 di Douglas Costa, i 3,8 di Mandzukic e quelli di Bonucci e Pjanic. Insomma, non sorprende che il club bianconero abbia raggiunto i 20 milioni d followers. Nessuna squadra italiana può reggere il paragone. Basti pensare che il Napoli, secondo in classifica sul campo, sulla piattaforma social sia fermo a poco più di un milione (1,2). E che le milanesi, messe insieme, arrivino solo a 7,5 seguaci totali. Se esistesse uno scudetto per i social, questo andrebbe alla Juventus appunto.

Una crescita costante

Fra i dieci giocatori più seguiti del nostro campionato, ben 9 vestono la maglia della Juventus. A spezzare l’assolo è Icardi, terzo a quota 4,4 milioni di followers. La svolta, ovviamente, ha una data ben precisa. Luglio il mese, quello dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il personaggio più seguito del mondo. Se il 3 luglio i followers del club bianconero erano 10 milioni, cinque mesi dopo il totale è raddoppiato. Adesso lo sguardo, però, guarda oltre. Al di là dei confini italiani, all’estero. Perché la Juventus lotta ormai allo stesso livello con le big d’Europa. Lo fa in campo, sognando quella Champions che manca da più di 20 anni. Lo fa anche sui social, dove alcuni top club sono ancora molto lontani. Due su tutti, ovvero le due grandi di Spagna. Se il Real Madrid su Instagram è la squadra più seguita in assoluto con i suoi 66,7 milioni di followers, subito dopo arriva il Barcellona, fermo a 63,3. A chiudere il podio ecco il Manchester United che, nonostante anni difficili, non perde il suo fascino come testimoniano i quasi 25 milioni di seguaci. Poi Bayern, Liverpool, City e Psg che non superano i 20 milioni, ovvero il traguardo che la Juventus ha invece tagliato. Senza volersi fermare qui, però. L’inseguimento alle grandi di Spagna è ufficialmente partito.