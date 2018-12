Sarà il destino, ma Roma-Sassuolo diventa un bivio fondamentale per i giallorossi di Di Francesco che devono ritrovare punti e gioco proprio contro la squadra che Di Francesco lo ha lanciato e nella quale gioca il figlio Federico: "Credo che Sassuolo sia stato per me un grande trampolino di lancio, ho fatto con loro un grande percorso e ora noto con piacere che stanno tornando a essere una squadra divertente sotto tutti i punti di vista - ha spiegato -. Mio figlio Federico? È cresciuto tantissimo".



Sbagliare il meno possibile

La Roma deve recuperare punti su quello che è l'obiettivo minimo, la qualificazione alla prossima Champions League: "Il fatto che ci siano tante squadre implicate può darsi che sia un vantaggio in questo momento, noi siamo in ritardo rispetto alle aspettative e per i tanti punti persi per strada e questa è un'occasione assolutamente da non sbagliare e dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti per poi avvicinarci alla partita di Parma che sarà un'altra gara in cui è vietato sbagliare perché in questo momento davvero si deve sbagliare il meno possibile".

Le condizioni di Dzeko

Di Francesco si è soffermato sulle condizioni di Edin Dzeko, non al 100%: "È stato un rischio mettere in campo Dzeko anche solo per un quarto d'ora nell'ultima partita perché aveva fatto un solo allenamento e nulla a campo aperto. Però abbiamo bisogno del suo apporto e della sua presenza, che non sia poi dall'inizio ma anche durante la partita. Per quanto riguarda la prossima, valuterò quelle che sono le sue condizioni e parlerò con lui per capire quali sono le sue sensazioni".

La pressione sulla squadra

Tante sono le voci intorno a Di Francesco, si parla addirittura di esonero in caso fallisse i due appuntamenti natalizi in campionato: "Il fatto di essere in discussione è una pressione che però deve darci grandissime motivazioni, è il nostro lavoro è ovvio che quando i risultati non arrivano dobbiamo capire cosa c'è che non va e cercare di interpretare al meglio quelle che possono essere le soluzioni. Io sono qui per questo per proporre delle soluzioni e per trovare i punti necessari a migliorare la classifica".