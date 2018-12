Vede la Juve e segna. E da bravo ex consegna al Napoli la possibilità di riaprire il campionato tornando a -6 dai bianconeri. Duvan Zapata non si limita a trovare l’1-1 ma ribalta la partita dopo l’autogol di Djimsiti, prima del pari di CR7 che lascia il più classico amaro in bocca per l’impresa solo sfiorata. Quello del colombiano rimane comunque un regalo di Natale coi fiocchi, fatto a se stesso e a tutti i nerazzurri di Bergamo, centrando l’ennesima gioia personale contro la Juve con la bellezza di quattro gol segnati ai campioni d’Italia nelle ultime quattro partite contro, e addirittura con la maglia di tre squadre diverse.

Udinese prima, Sampdoria poi e ora anche Atalanta. Il primo con una cavalcata sulla corsia di sinistra a bruciare Bonucci e battere Buffon nel marzo del 2017. Poi il colpo di testa nella clamorosa vittoria 3-2 in casa Samp della scorsa stagione; ora la doppietta arrivata anche in maglia Atalanta. E se gli otto gol di Mauro Icardi contro i bianconeri sono lontani, Zapata sale nelle gerarchie da bestia (bianco)nera della Juve. I centri sono ora quattro e la squadra di Allegri diventa così la sua seconda vittima preferita in carriera proprio alle spalle della sola Atalanta.