Decisivo pur partendo dalla panchina: Cristiano Ronaldo entra e segna, un inedito o quasi viste le rarissime volte in cui il portoghese non è stato mandato in campo dal primo minuto in carriera. CR7 non è sfuggito però alla legge del turnover di Max Allegri, che nel match di campionato contro l'Atalanta ha deciso di concedergli un turno di riposo salvo poi farlo entrare in campo nella ripresa quando la Juventus era sotto di un gol (2-1) allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. La risposta del portoghese? Immediata e… decisiva: Cristiano Ronaldo prende il posto di Khedira al minuto 64 e dopo appena quattordici minuti segna la sua prima rete di testa in Serie A, quella del 2-2 finale, la dodicesima in campionato. Ma qual è stata l'ultima volta prima di questo match in cui Cristiano Ronaldo ha segnato entrando dalla panchina? Bisogna riavvolgere il nastro all'agosto 2017, Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid: 1-3 il finale, con il portoghese che realizzò la rete del momentaneo 1-2 subentrando a Benzema. L'ultima volta in cui CR7 entrò dalla panchina in campionato, invece, risale al maggio 2013 nel match di Liga tra Espanyol e Real Madrid.