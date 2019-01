Parliamo infatti dell’uomo dei record, superstar della Juventus (117 milioni di euro il prezzo dell’acquisto) già a quota 15 reti dal suo arrivo in Italia. Una sentenza sotto porta che, parlando di triplette, può vantare la bellezza di 51 hat-trick realizzati in gare ufficiali. Detto del primo e unico squillo targato United, CR7 figura come il leader assoluto in materia di tris nella storia della Liga: ben 34 le triplette segnate nel campionato spagnolo, tre in più del "nemico" Messi sebbene l’ultima risalga allo scorso 18 marzo quando arrivò a rifilare un poker al Girona. Il Siviglia come vittima preferita (5 volte) e la Liga come vetrina ma non solo nel triplo-curriculum di Ronaldo, uomo da 44 hat-trick con la maglia dei Blancos considerando tutte le competizioni: uno strapotere esibito pure nel Mondiale per club (una volta), in Coppa del Re in due occasioni e ben 7 in Champions League. È proprio sua la tripletta più veloce mai realizzata in Champions dal Real Madrid (al Malmö nel 2015), peccato che a quota 8 il leader assoluto sia Leo Messi. A completare il bilancio di CR7 c’è naturalmente la Nazionale portoghese, 6 volte esaltata da un hat-trick dal braccio di ferro con Ibrahimovic (3-2 alla Svezia nel 2013) all’ultimo andato in scena il 15 giugno ai Mondiali in Russia: tre gol segnati in 90 minuti alla Spagna, ennesima impresa della carriera coincisa con tanti record. Cristiano diventò infatti il primo giocatore di sempre a segnare in 8 grandi tornei consecutivi, eguagliati Pelé e Seeler oltre a Klose realizzando un gol in 4 edizioni diverse dei Mondiali. Nessuno come lui vi era riuscito a 33 anni e 130 giorni (più "anziano" di sempre), mai la Spagna aveva incassato un exploit simile ai campionati del mondo: casualità o meno, la sua 51^ tripletta in carriera divenne pure la 51^ andata a referto nella storia dei Mondiali. La domanda sorge spontanea: a quando il primo hat-trick con la maglia della Juventus?