Archiviati gli ottavi di Coppa Italia con la vittoria 2-0 a Bologna, la Juventus si è allenata alla Continassa a tre giorni dalla Supercoppa italiana contro il Milan a Gedda. Massimiliano Allegri ha diviso, come di consueto dopo un impegno ufficiale, i giocatori in due gruppi: scarico per i protagonisti della sfida del "Dall'Ara", lavoro in campo per il resto del gruppo. Benatia, che nel riscaldamento di sabato sera ha avuto un risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra, non si è allenato con i compagni. Il difensore non dovrebbe farcela per la sfida contro il Milan che assegnerà la Supercoppa italiana. L'assenza del marocchino dovrebbe aggiungersi a quelle di Mandzukic, Cuadrado e Barzagli. Cancelo e Rugani, invece, hanno lavorato parzialmente con il resto del gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. I bianconeri partiranno nella tarda mattinata di lunedì per Gedda, dove mercoledì alle 18.30 (ora italiana) affronteranno il Milan.