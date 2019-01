Una stoccata in piena regola. Ibrahimovic attacca Ronaldo e non usa mezzi termini: “Andare alla Juve? Sono una squadra già attrezzata per vincere la Serie A, non è affatto una vera sfida giocare per loro”. Dure dichiarazioni rilasciate alla testata olandese Voetbal Nieuws, e rimbalzata anche in Spagna e Inghilterra sulle pagine di Sport e del Daily Express. Non una novità per lo svedese, che anche in passato non ha rinunciato a qualche attacco verso gli altri protagonisti del calcio europeo, come testimoniato dalle sue autobiografie. “Se Ronaldo cercava una vera sfida, sarebbe dovuto andare in una squadra di seconda divisione e riportarla in prima, per poi farla tornare campione”. Allusione al 2006 e alla B dei bianconeri? Curiosamente proprio l’estate in cui Zlatan lasciò la Juve per rimanere in A con l’Inter.

Lo svedese, dopo la prima stagione in MLS coi Galaxy da 22 gol in 27 partite, ha da poco rinnovato il suo contratto (da 6 milioni, record per il campionato Usa) decidendo così di proseguire la propria avventura negli States.