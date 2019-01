60 milioni risparmiati?

Capolavoro sotto tutti i punti di vista: economico, tecnico, tattico. Solo un anno prima, per portare in blaugrana Ibra, c’erano voluti quasi una cinquantina di milioni più il cartellino di Samuel Eto’o, valutato 20. Allora il colpaccio l’aveva fatto Moratti, cedendolo. Un’estate dopo, al termine di una stagione in cui lo svedese ha comunque fatto ottime cose, Galliani lo riporta in Italia pagandolo poco più di un terzo e per di più in tre comode rate. Una svalutazione figlia dei conflitti con Pep Guardiola e dell’abile guerra fatta da Ibra e dal suo procuratore, Mino Raiola, al club. Tanto che il Barça, esasperato e temendo per i suoi delicati equilibri, preferisce perderci pur di liberarsene. Non lo ammetteranno mai, rigirando la frittata e parlando di un “risparmio di circa 60 milioni” per le casse blaugrana.

"Puntiamo sul Milan"

Ma come andarono esattamente i fatti? Non era stata un’estate ricca di soddisfazioni per i tifosi del Milan, fino a quel momento: Amelia, Yepes, Papastathopoulos e Boateng, affidati al neo-allenatore Allegri, non sono nomi in grado di accendere l’entusiasmo. Da Barcellona, però, arrivano voci di un divorzio ormai certo tra Zlatan Ibrahimovic e il club. E il Condor inizia a volteggiare, silenzioso. Sonda il terreno con l’amico Raiola, che nel frattempo deve trovare una sistemazione al suo assistito al quale è chiaro che Guardiola non l’avrebbe fatto giocare “nemmeno se avessi imparato a volare”, come dirà lo stesso Ibra. C’è in ballo il Manchester City con i suoi sceicchi, ma quando Zlatan sente la parola “Milan” si illumina: “Stavo per compiere ventinove anni, non avevo tempo per piani a lungo termine, e i soldi non sono mai stati la cosa più importante. Volevo andare in una squadra che potesse diventare forte subito, e nessun club in Europa aveva la tradizione del Milan. Puntiamo sul Milan, dissi”. Bisogna solo ideare il piano giusto per permettere ai rossoneri di comprarlo, abbassando il costo del cartellino, ma a quello ci pensa Raiola, con un bluff d’autore.