Respinto il ricorso del Napoli per la squalifica di Koulibaly: questa la decisione della Corte d'Appello Figc. Il difensore senegalese salterà la sfida con la Lazio, una gara che Ancelotti vuole vincere per restare in scia alla Juve capolista. Napoli in emergenza, considerate le squalifiche di Allan e Insigne e l'indisponibilità di Hamsik. Le buone notizie arrivano da Albiol e Mertens, che hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici.



Napoli, respinto il ricorso per Koulibaly

La Corte Sportiva d'Appello Federale ha respinto il ricorso del Napoli che chiedeva la riduzione da due a una giornata della squalifica a Koulibaly. I giudici non hanno evidentemente ritenuta valida la linea difensiva della società e del calciatore il quale ha sostenuto che l'aver reagito con un applauso rivolto all'arbitro Mazzoleni che lo aveva ammonito, fosse stato determinato da uno stato d'animo turbato dai continui insulti di stampo razzista che gli erano stati rivolti dagli spalti di San Siro. Quindi Ancelotti, come se non bastassero le altre assenze e i tanti problemi che hanno caratterizzato le ultime settimane, domenica sera al San Paolo nella sfida con la Lazio dovrà fare a meno anche del difensore franco-senegalese. Quella di Koulibaly è la terza assenza per squalifica, che si unisce agli stop di Insigne e di Allan. Ed esse va aggiunto il forfait di Hamsik il quale non ha ancora risolto il problema muscolare accusato sempre nella stessa gara di San Siro con l'Inter, disputata il 26 dicembre scorso e i cui strascichi continuano a farsi sentire per la squadra di Ancelotti. Come se non bastassero le assenze per causa di forza maggiore, Ancelotti dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche non ottimali di un paio di titolari, Albiol e Mertens la cui presenza in campo contro la Lazio non sembra però essere in discussione. Lo spagnolo lamentava qualche problema a un ginocchio. Mertens, che la scorsa settimana aveva subito una distorsione alla caviglia in allenamento, si è regolarmente allenato con il resto della rosa. Il belga, dunque, dovrebbe poter partire dal primo minuto al fianco di Milik e al posto di Insigne, costretto al palo per scontare la seconda giornata di squalifica, dopo l'espulsione decretata negli ultimi secondi di Inter-Napoli dall'arbitro Mazzoleni, a seguito di un duello verbale con Keita. A centrocampo le assenze contemporanee di Allan (anche lui squalificato, ma per somma di ammonizioni) e di Hamsik rendono obbligate le scelte dell'allenatore. In campo andranno Ruiz, Diawara e Zielinski, assieme a Callejon, con Rog che finirà in panchina in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione in maglia azzurra. Il croato, infatti, è destinato al Siviglia, società alla quale dovrebbe essere ceduto dopo la gara con la Lazio.



Probabile formazione Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Albiol, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabián Ruiz; Mertens, Milik. All. Ancelotti

Lazio, tutti a disposizione di Inzaghi

Simone Inzaghi è tentato dalla "formula fantasia", ma per questa volta probabilmente sarà un po' più prudente (e forse poi cambierà a gara in corso). Il Napoli ha tre defezioni importanti e l'allenatore biancoceleste non vuole sprecare questo vantaggio, puntando su due giocatori ritrovati come Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Quest'ultimo non è mai riuscito a segnare alle big, adesso la Lazio avrà l'occasione di metterlo alla prova perché il calendario di gennaio gli riserva Napoli, Juve e Inter in Coppa Italia. Tornando alla probabile formazione, Inzaghi non rinuncerà a Leiva e Parolo, che giocheranno in mediana con Milinkovic, ma per farlo dovrà sacrificare - almeno in partenza - un giocatore di fantasia come Correa.

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi