La partita di Cengiz Under contro il Torino era durata appena sei minuti. Poi l’accelerazione sulla fascia destra e l’infortunio alla coscia sinistra. Infine l’esito degli esami, che hanno evidenziato una lesione al retto femorale sinistro. Insomma, nella bella vittoria contro i granata, ecco anche una nota negativa per Eusebio Di Francesco, decisamente pessimista sulle condizioni del turco hià nell’immediato post gara: “Sicuramente starà fuori per un po’ – aveva detto - ha avuto un infortunio muscolare e non sarà a disposizione per diverso tempo". Quello di Under è il 36esimo stop stagionale per i giallorossi, il 26esimo di natura muscolare. Una brutta tegola per l'allenatore della Roma, visti i numeri totalizzati sin qui da Under: nella stagione 2018-2019, prendendo in considerazione tutte le competizioni, il turco ha collezionato 24 presenze, 6 goal e 9 assist. Quindici partite da titolare in campionato, cinque su sei anche in Champions. Insomma, dopo il finale in crescendo della scorsa stagione, l’esterno offensivo classe 1997 si stava confermando ad alti livelli.

I prossimi impegni della Roma

Con la vittoria contro il Torino, i giallorossi si trovano al quinto posto in classifica, ad un solo punto di distanza dal Milan quarto. Lo scontro diretto contro i rossoneri andrà in scena fra un paio di settimane, poi il match con il Chievo e la partita di andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto. Insomma, un calendario fitto per i ragazzi di Eusebio Di Francesco, che però dovranno fare a meno per un po’ di Under, sicuramente fuori dai giochi per le partite contro Atalanta e Milan in campionato, oltre a quella con la Fiorentina in Coppa Italia.