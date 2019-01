COME ARRIVA LA ROMA

Vittorioso contro Sassuolo, Parma e Torino, Di Francesco è uscito dalla crisi tornando ad occupare un posto nella zona che vale l’Europa. Quinto migliore attacco per i giallorossi (37 reti) usciti sconfitti in trasferta in quattro occasioni: è accaduto sui campi di Milan e Bologna, Udinese e Juventus. Roma priva di Under, Perotti e Juan Jesus pur ritrovando a pieno regime De Rossi e Lorenzo Pellegrini. Non al meglio Florenzi