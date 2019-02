La strada che porta all'Europa passa per Bergamo. Per l'Atalanta, ovviamente, che soprattutto nel proprio stadio dovrà trovare quei punti necessari per realizzare un'altra impresa. Ma anche per il Milan, che sabato sera alle 20.30 scenderà in campo proprio all'Atleti Azzurri d'Italia per uno dei primi spareggi Champions. "Servirà l'elmetto", ha detto Gattuso nella conferenza della vigilia, prefigurando quella che in campo sarà una vera e propria battaglia per il quarto posto: attualmente, infatti, i ragazzi di Gasperini sono solo a un punto di distanza dal Milan e per questo, in caso di vittoria, il successo per i nerazzurri sarebbe doppio. La sfida, inoltre, sarà anche un confronto a distanza tra due dei principali bomber del nostro campionato, Piatek e Zapata: il polacco ha confermato la sua vena realizzativa anche con la maglia del Milan e dopo i 14 gol segnati col rossoblu del Genoa ha già realizzato 4 reti (due delle quali in Coppa Italia) in altrettante partite con il Milan. Zapata, invece, dopo un inizio di stagione in letargo, da novembre ha cominciato a segnare a ripetizione, arrivando a quota 16 (una in più del polacco) e piazzandosi solo alle spalle di Aguero tra i migliori marcatori del 2019. Insomma, elmetti e gol: ci sarà da divertirsi.