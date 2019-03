Ha avuto la paura di non poterci essere per il derby?

Io devo migliorare se voglio diventare un allenatore credibile, non posso permettermi di lasciare la squadra, è già la terza volta che succede. Non devo discutere con i giocatori avversari e per l'ennesima volta ho sbagliato e devo migliorare se voglio essere un tecnico di un certo tipo. Se ci si vuole dire qualcosa è meglio dirsele nel post partita, fortunatamente non ho detto nulla di grave ma hanno fatto bene ad allontanarmi. La partita in tribuna stampa? Non ricordo molto di quello che ho detto quella sera, ma se avessi saputo che era la tribuna stampa forse non ci sarei andato nemmeno.