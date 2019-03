La Roma cade 2-1 a Ferrara e per Claudio Ranieri è la prima sconfitta della sua seconda esperienza sulla panchina giallorossa. Dzeko e compagni possono recriminare per due sviste arbitrali (il mancato rosso a Cionek e il rigore poi trasformato da Petagna, che sembrava non esserci). Anzi, potrebbero. Perché l’ex allenatore di Fulham e Leicester non cerca alibi. “Non siamo stati squadra, ho visto solo buona volontà, ma senza organizzazione di gioco – esordisce Ranieri ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo perso tutti i duelli, così non va bene. Alcuni giocatori non sono in fiducia, altri non hanno nelle loro corde i contrasti. Arbitri? In panchina non possiamo vedere tutto – prosegue Ranieri -. Bisogna fare meno polemiche e cercare di aiutarli. Se hanno sbagliato lo analizzeranno tra loro. E anche gli uomini Var devono fare la loro esperienza”.

La Champions e il messaggio ai giocatori

Infine una frase che suona come un monito ai suoi ragazzi, una scossa per tirare fuori la grinta e dimostrare di essere da Roma. “Se andiamo in Champions League c’è un programma definito – conclude il tecnico romano -. Sennò, senza gli introiti della qualificazione, in molti dovranno cambiare aria. L’ho detto ai ragazzi: devono dimostrare di poterci stare in questo club. Oggi abbiamo perso contro giocatori che hanno stipendi più bassi dei nostri”.