L'Inter Medical Meeting, il convegno coordinato dal responsabile del settore medico nerazzurro, il Prof. Piero Volpi, è stato l'occasione per parlare anche di alcuni infortunati illustri della squadra di Luciano Spalletti, ovvero Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Dopo aver dialogato con oltre 400 professionisti radunati presso la Sala Executive dello stadio Meazza riguardo diversi aspetti e tematiche relative alla Medicina dello Sport, il Prof. Volpi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti: "Mauro ha fatto una prima parte di fisioterapia - riporta il sito ufficiale dell'Inter - poi una fase di riatletizzazione individuale. Si sta inserendo nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni. Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per rimetterlo a disposizione completamente. Seguiremo il percorso normale, così come accade per ognuno dei nostri giocatori: si inizia con un lavoro individuale, poi parziale con i compagni e alla fine avviene il rientro completo nel gruppo".

Su Nainggolan e de Vrij



Per quanto riguarda Nainggolan, Volpi ha aggiunto: "Sta recuperando dal problema avuto circa due settimane fa. Sta crescendo e stiamo completando il suo adattamento individuale. Come detto per Icardi, valuteremo all'inizio della prossima settimana quando potrà tornare a lavorare completamente con il gruppo". Infine, un chiarimento su de Vrij che ha accusato un fastidio muscolare durante il ritiro con l'Olanda: "Abbiamo un ottimo rapporto con lo staff medico olandese, ci hanno informato subito. Però dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento, perché è stata eseguita anche un'ecografia che ha dato esito negativo".