L'Inter si rifa il look. A partire dalla sede: i nerazzurri infatti diranno addio alla sede storica di Corso Vittorio Emanuele per trasferirsi a Porta Nuova, il quartiere diventato ormai simbolo di Milano con i suoi grattacieli e la piazza Gae Aulenti. Ma le novità non finiscono qui. Il Club ha deciso infatti la nuova destinazione per il ritiro estivo: sarà Cornaredo, in Svizzera, sul campo del Lugano, a pochi chilometri da Milano; da capire se parte della preparazione sarà aperta anche al pubblico. Ad Appiano Gentile invece partiranno i lavori di costruzione di una nuova palazzina per gli alloggi, mentre le strutture tecniche (campi d'allenamento e palestre) rimarrano le stesse. Infine ci sarà spazio in estate anche per un tour in Asia: previste due partite in estremo oriente per i nerazzurri.