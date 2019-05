La prima stagione di Cristiano Ronaldo con la Juventus volge al termine: uno scudetto, una Supercoppa Italiana e la sfida Champions League rimandata al prossimo anno. Il campione portoghese, in un'intervista alla rivista Icon, ha tracciato un primo bilancio: "La prima cosa che faccio quando arrivo in un nuovo club - ha detto - è essere me stesso e nient'altro. La mia etica del lavoro è sempre la stessa: se il manager di un'azienda arriva e inizia a viaggiare in tutto il mondo, gli altri non lo vedranno come un leader. Invece bisogna essere umili, capire che non si sa tutto: così se sei pronto, riesci a captare cose che ti fanno migliorare come atleta. Alla Juve mi sono adattato perfettamente, hanno visto che non vendo fumo. Ma che sono quello che sono perché mi prendo cura di me: una cosa è parlare, un'altra è fare".

"Futuro da allenatore? Non lo escludo"

La pressione delle aspettative che ha portato con sé alla Juventus l'ha avvertita, ma ormai è abituato: "Sento la pressione da quando ero molto giovane. Quando arrivai a Madrid ero il giocatore più caro della storia, a Manchester dopo aver vinto il mio primo Pallone d'Oro a 23 anni tutti pensavano che dovessi sempre mantenere quel livello. Negli ultimi dieci, dodici anni, ho sempre avuto questa pressione addizionale". Ecco perché suona quasi scontata la sua ultima dichiarazione su un ipotetico futuro in panchina, da allenatore: "Non lo escludo".