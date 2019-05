La Serie A e il fantacalcio sono in dirittura d’arrivo. Mancano 3 km al traguardo e ci sono due grupponi da tenere d’occhio. Lotta serrata per il 4° posto e giornata quasi fondamentale (dipenderà quasi tutto dall’Empoli) per il discorso salvezza. Le altre possono giocare serene magari provando qualche volto nuovo che potrebbe diventare un affare per la prossima estate, sia nel mercato ‘vero’, sia per quello che si svolge a suon di rilanci tra amici poco prima dell’inizio del prossimo campionato.

Tantissimi volti meno conosciuti avranno forse spazio negli ultimi 90’ del campionato ma attenzione perché in questo turno ci sono un sacco di squalificati quindi segnate tutto per bene e memorizzate in modo da non essere impreparati al momento di mandare la formazione. L’Atalanta darà il via alla giornata e avrà la possibilità di mettere molta pressione sulle inseguitrici. Mancano 7 punti alla squadra di Gasperini per coronare un sogno. Milan e Roma però non staranno a guardare.

Se volete sempre restare aggiornati su infortuni, recuperi, ballottaggi e prove di formazione, siete nel ‘pezzo’ giusto. Grazie al prezioso lavoro degli inviati Sky, le probabili formazioni della 36ma giornata non avranno segreti.

ATALANTA-GENOA, sabato ore 15

Atalanta, Gasp ha un grosso problema in difesa

Puntualmente, quasi per ogni giornata di campionato, il tema difensivo legato all’Atalanta è sempre stato: 4 candidati per tre maglie. Ora invece c’è il problema opposto: ci sono tre posti ma solo due difensori di ruolo disponibili. Mancini e Masiello, al pari di Gomez, sono squalificati e con Toloi indisponibile, restano solo Palomino e Djimsiti. La soluzione più percorribile sarebbe quella di arretrare uno tra Hateboer e Castagne visto che Ibanez, unico difensore centrale a disposizione, sarebbe un rischio (zero minuti in stagione per il brasiliano). Con Hateboer dietro, le fasce saranno affare di Castagne e Gosens. Senza il Papu, spazio a Pasalic.

Genoa, preoccupa Lazovic

A inizio settimana Lazovic è stato bloccato da un problema al polpaccio. L’esterno pareva poter recuperare ma il dolore c’è ancora e quindi il rischio di saltare la gara contro l’Atalanta resta concreto. Sulla destra pronto nel caso Pedro Pereira con Prandelli che non dovrebbe modificare l’assetto tattico. Nel 3-5-2 del Grifone, davanti ballottaggio Lapadula-Pandev con Sanabria che partirà dalla panchina. Rolon e Bessa cercano spazio ma per ora restano sfavoriti

CAGLIARI-LAZIO, sabato ore 18

Cagliari, senza Ionita dentro Birsa?

La squalifica di Artur Ionita comporterà necessari cambiamenti per la squadra di Maran. A centrocampo mancherà anche Faragò che è stato operato e che tornerà tra 6 mesi. Joao Pedro invece pare pienaente recuperato. Il brasiliano viaggia quindi verso una maglia da titolare. In difesa Srna se la gioca con Cacciatore mentre a sinistra Luca Pellegrini pare in leggero vantaggio su Lykogiannis. In mezzo varie soluzioni: Deiola potrebbe essere confermato; Barella pronto ad agire da mezzala nel caso Maran dovesse scegliere Birsa per la trequarti. La seconda opzione è lasciare Barella alle spalle delle punte, con Padoin in mediana.

Lazio, Radu torna in gruppo

Il problema alla caviglia sembra essere passato. Stefan Radu sembra quindi pronto per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Il difensore è tornato in gruppo. Buone nuove anche sul fronte Milinkovic-Savic che punta a tornare a pieno regime per la finale di Coppa Italia. In difesa può rientrare dall’inizio Luiz Felipe. Difficile la conferma di Wallace dopo la domenica da incubo contro l’Atalanta mentre Patric deve recuperare da un problema alla coscia. Sulla sinistra torna Lulic dalla squalifica. Problemi però sia per Immobile che per Strakosha. L’attaccante è rimasto a riposo un paio di giorni per affaticamento. Possibile che contro la Lazio i titolari siano Caicedo e Correa con Ciro preservato in ottica Coppa Italia. Stesse discorso per la porta dove Proto, a questo punto, è favorito.

FIORENTINA-MILAN, sabato ore 20:30

Fiorentina, Montella è senza Pezzella

German Pezzella è stato operato per ridurre la frattura allo zigomo. Per il difensore viola almeno 10 giorni di stop prima di tornare a lavorare con maschera protettiva. Montella riceve il ‘suo’ Milan e potrebbe scegliere di mettersi ‘a specchio’. In caso di 4-3-3 quindi Ceccherini affiancherà Vitor Hugo, con duello Dabo-Gerson a centrocampo. Ricordiamo che in mediana è squalificato Veretout. Davanti Simeone deve inseguire: al momento il ‘Cholito’ è candidato a partire dalla panchina.

Milan, per Biglia solo una contusione

A vederlo uscire zoppicando dalla sfida di lunedì in tanti avevano pensato a un Lucas Biglia indisponibile per la gara contro la Fiorentina. Gli esami però hanno escluso lesioni. Per il centrocampista ha accusato una contusione al bacino. La sua presenza resta in dubbio ma magari potrà almeno andare in panchina. Anche per Calhanoglu nulla che possa far pensare ad una completa indisponibilità. Con Paquetà squalificato però l’emergenza c’è eccome. Mauri potrebbe conservare il posto in mezzo anche se Bakayoko, dopo il chiarimento con Gattuso, proverà a riprendersi un posto nell’XI titolare. In attacco chance per Borini.

TORINO-SASSUOLO, domenica ore 12:30

Torino, la squalifica di Rincon rilancia Baselli

Walter Mazzarri ritrova Emiliano Moretti che torna dalla squalifica e che rientra nell’XI titolare con Bremer a lasciargli spazio. Izzo e Nkoulou completeranno la linea a 3. Sulla corsia destra più De Silvestri di Ola Aina mentre in mezzo mancherà lo squalificato Rincon. Con Lukic ci saranno Meité e Baselli, con quest’ultimo che torna nella formazione di partenza. Iago Falque è a disposizione ma lo spagnolo partirà molto probabilmente dalla panchina.

Sassuolo, De Zerbi conferma l’attacco a due punte

Il 3-4-1-2 va verso la conferma. Il trequartista sarà ancora una volta Stefano Sensi che avrà come compito quello di rifornire la coppia Berardi-Boga. Quest’ultimo è favorito su Babacar con Matri, al pari di Locatelli che ha lavorato a parte a metà settimana. A centrocampo quindi pronti Magnanelli e Bourabia con Duncan che dovrà recuperare in fretta posizioni se vorrà sperare in una maglia da titolare. D

FROSINONE-UDINESE, domenica ore 15

Frosinone, torna Trotta. Stop per Chibsah

A Ferentino si è rivisto Marcello Trotta che ha svolto le varie sedute di allenamento con il resto della squadra. Ancora indisponibili Viviani, Salamon e Gori mentre Chibash è in dubbio: il centrocampista è stato bloccato da un problema al ginocchio. Potrebbe recuperare in tempo ma difficilmente sarà titolare contro l’Udinese. In porta non ci sarà lo squalificato Sportiello. Spazio quindi a Bardi. In mediana Sammarco può essere confermato.

Udinese, si rivede Troost-Ekong

Tudor recupera una pedina importante nello scacchiere difensivo. Al Bruseschi si è rivisto in campo Ekong che ha smaltito quindi il problema all’adduttore. Ancora in forte dubbio Fofana che però farà di tutto per tornare nell’elenco dei convocati. Samir rientra dalla squalifica e sarà titolare. Dubbio Nuytinck-Larsen per la terza maglia difensiva. Il danese sarà comunque nell’XI di partenza. Resta da capire se come esterno destro o come difensore. Davanti ballottaggio Okaka-Lasagna.

SAMPDORIA-EMPOLI, domenica ore 15

Sampdoria, tornano Tonelli, Sala e Ramirez

C’è chi torna, c’è che esce e chi (forse non ce la fa). Giampaolo contro l’Empoli riabbraccia i tre di rientro dalla squalifica: Tonelli, visto che Colley è stato fermato dal giudice sportivo, viaggia verso una maglia da titolare. Questo anche perché Andersen non è ancora pienamente recuperato. Stesso discorso per Linetty. I due hanno lavorato a parte svolgendo però un lavoro programmato. Sulla trequarti riecco Ramirez con Defrel che dovrebbe avanzare affiancando Quagliarella. In mezzo possibile chance per Barreto.

Empoli, Caputo a rischio

La notizia, in casa Empoli, riguarda Francesco Caputo. L’attaccante non è al top dopo la botta rimediata in occasione della gara di domenica scorsa contro la Fiorentina. A metà settimana ha sempre lavorato a parte. Per questo intenso finale di campionato serviranno tutti gli effettivi e c’è da scommettere che il bomber dei toscani stringerà i denti. In difesa torna Silvestre con Rasmussen che gli lascerà il posto. Conferma per Nikolaou mentre a sinistra Dell’Orco potrebbe restare ancora ai box.

SPAL-NAPOLI, domenica ore 18

Spal, due cambi in vista per Semplici?

Dopo aver festeggiato l’aritmetica salvezza, la Spal cercherà di chiudere nel migliore dei modi il campionato. In difesa torna dalla squalifica Vicari che dovrebbe rimpiazzare Bonifazi. Salvo soprese, il centrocampo sarà quello che abbiamo imparato a conoscere quasi a memoria negli ultimi tempi con Murgia, Missiroli e Kurtic come interni. In attacco Antenucci insidia Floccari.

Napoli, ancora panchina per Milik

Il rientro (con gol) di Lorenzo Insigne apre le porte al ballottaggio Mertens-Milik. Il belga però è uno dei più in forma in questo scorcio finale di campionato ed è lui in pole per una maglia da titolare. Le chance per Milik ci sono ma dovrà convincere Ancelotti in poco tempo. In difesa Malcuit e Mario rui provano a scalzare Hysaj e Ghoulam. In mediana possibile ritorno nell’XI di partenza per Younes.

ROMA-JUVENTUS, domenica ore 20:30

Roma, De Rossi e Santon rientrano

Claudio Ranieri, con tutta probabilità, contro la Juventus potrà contare sul ritorno di Daniele De Rossi e Davide Santon. Gli interrogativi maggiori sono sul capitano giallorosso che è rientrato in gruppo e che quindi si candida per una maglia da titolare. Lavoro individuale per Diego Perotti. Buone notizie anche per Florenzi. Niente lesioni alla coscia. Anche lui quindi resta a disposizione per la sfida contro la Juventus. Sulla corsia destra triplo ballottaggio con Zaniolo insidiato sia da Kluivert che da Under. El Shaarawy e Pellegrini paiono inamovibili così come Edin Dzeko.

Juventus, Bernardeschi squalificato

La lista degli indisponibili in casa bianconera è sempre molto lunga. L’ultimo stop è di natura ‘comportamentale’ e riguarda Bernardeschi. L’azzurro non ci sarà causa squalifica. Alla Continassa Dybala e Bentancur sono tornati parzialmente in gruppo. Entrambi quindi, qualora le cose dovessero andare per il meglio, saranno a disposizione per la gara dell’Olimpico. Contro la Roma, Allegri dovrebbe mettere giù i suoi con un 4-4-2 con De Sciglio e Cancelo in difesa e Spinazzola avanzato. Possibile anche che sia il portoghese a giocare più avanti rispetto al solito.

BOLOGNA-PARMA, lunedì ore 19

Bologna, Mihajlovic è senza 3 pedine

Il nervoso finale di gara a San Siro contro il Milan ha portato ai rossi di Sansone e Dijks. Oltre a ciò c'è anche Poli squalificato. Cambi in vista quindi per Sinisa Mihajlovic che in difesa, a sinistra, dovrebbe ricorrere a Krejci. In mezzo, con Pulgar, ci sarà Dzemaili, risparmiato contro il Milan perchè diffidato. Palacio sarà ancora il terminale offensivo. Dietro di lui torna Soriano ed p confermato Orsolini. La terza maglia dovrebbe prenderla Edera.

Parma, 8 indisponibili in vista del Bologna

Grossi problemi a centrocampo per D'Aversa che dovrà rinunciare sia a Barillà che a Kucka. Entrambi sono stati fermati dal giudice sportivo. In più c'è una lista infortunati di 6 elementi con Schiappacasse che è stato l'ultimo, in ordine di tempo, ad entrare. In avanti Ceravolo prova ad entrare in ballottaggio con Siligadi ma vista la penuria di centrocampisti non è escluso che giochino entrambi con Siligardi arretrato. Le alternative sono Stulac e Dezi con Rigoni e Scozzarella che saranno gioco forza titolari.

INTER-CHIEVO, lunedì ore 21

Inter, assenti Brozovic, D’Ambrosio e De Vrij

Mezza difesa ai box per Luciano Spalletti. Contro il Chievo il tecnico nerazzurro potrebbe rispolverare Cedric. D’Ambrosio infatti è squalificato. Per lo stesso motivo, mancherà in mezzo Brozovic con Borja Valero che dovrebbe prendere il suo posto. Altra assenza in difesa è quella di De Vrij, alle prese con un problema agli adduttori della coscia destra. Resta in dubbio Vecino: il centrocampista non ha superato ancora il problema che lo aveva tenuto fuori contro l’Udinese. Spalletti proverà comunque a recuperarlo.

Chievo, rientrano Barba e Leris

A San Siro mancherà lo squalificato Dioussé. Niente ballotaggio in mezzo quindi con Rigoni accreditato per una maglia da titolare. In porta toccherà ancora a Semper consì come Vignato agirà da trequartista. COn il rientro dalla squalifica di Bani e Leris ci sono più scelte ma occhio anche agli acciaccati. Si proverà a recuperare Depaoli. In caso controario a destra giocherà Kiyine. Grubac, Karamoko e Ndracka sperano sempre di ritagliarsi spazi importanti. Magari dall'inizio.