Il tempo stringe, il cerchio sta per chiudersi, qualunque sia la soluzione. Il presidente Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si ritroveranno nelle prossime ore per un terzo e presumibilmente decisivo incontro. Dopo la cena di mercoledi sera alla Continassa quella di ieri è stata un'altra lunga giornata. Allegri ha diretto l'allenamento in vista del match contro l'Atalanta, poi il lungo vertice in cui sono stati trattati tantissimi temi: dal mercato ai progetti più a lungo termine, con l'allenatore che ha di fatto confermato la sua disponibilità a continuare sulla panchina bianconera. Tutto concluso con un arrivederci a oggi, appuntamento intorno alle 17.30 per quello che, come abbiamo detto, potrebbe essere un incontro definitivo in ogni senso. Perché, a questo punto, è difficile fare pronostici per quello che sta diventando un rebus. Un mese dopo le parole rassicuranti di Agnelli e Allegri nel post di Juventus-Ajax, non si è arrivati ancora a un punto di incontro. In questo mese si è detto di tutto e di più. Allegri ha espresso piu volte la propria volonta di continuare "anche senza rinnovo" ha detto.



In realtà le indiscrezioni parlano di esigenze tecniche e contrattuali del tecnico che, in quanto allenatore piu vincente degli ultimi cinque anni in italia, pensa di meritare di più sia dal punto di vista economico che riguardo le strategie di mercato. Per Allegri serve un restyling (che comprende la cessione di diversi big), la proprietà non starebbe pensando a una rivoluzione. Le ipotesi si susseguono e sono tutte sul piatto: 1- permanenza senza rinnovo; 2- permanenza con rinnovo; 3- separazione. Difficile dare percentuali, le rispettive volontà sembrano abbastanza chiare ma nulla sarà definitivo fino a quando Allegri e la società non si pronunceranno.