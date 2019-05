Si è conclusa una settimana intensa e ricca di emozioni per la Juventus. L'addio di Allegri e la festa allo Stadium dopo la gara contro l'Atalanta fanno da preambolo a ciò che succederà in futuro. Occorre scegliere l'allenatore della prossima stagione. "Non abbiamo fretta, ma abbiamo le idee chiare", ha detto a Sky Pavel Nedved. Con faccia e smorfia da giocatore di poker che sa di avere il punto in mano. Perché se è vero che di nomi ne sono circolati tanti, forse il cerchio si sta stringendo. Due i nomi forti, al momento in pole: si tratta di Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Il primo si appresta a giocare la finale di Europa League e, nonostante la conquista del terzo posto in Premier ed un eventuale trionfo in Europa, potrebbe non restare sulla panchina del Chelsea. Il "Sarri-ball" è stato ampiamente contestato dai tifosi e il club potrebbe puntare sul ritorno (ma in panchina) della bandiera Franck Lampard, che si sta giocando la promozione in Premier con il suo Derby County, contro l'Aston Villa. Simone Inzaghi ha ancora un anno di contratto con la Lazio e sta trattando il rinnovo fino al 2022. Ma Lotito non si metterebbe di traverso se la scelta della Juve dovesse cadere su di lui. Proprio per evitare rimbarazzi, l'allenatore non ha parlato in conferenza alla vigilia del monday night col Bologna. Un indizio in più sul fatto che qualcosa, sotto traccia, si stia muovendo. Non è nella rosa dei candidati Antonio Conte che è destinato all'Inter. Ulteriori conferme sono arrivate a Gianluca Di Marzio anche dopo l'annuncio della separazione fra Allegri e i bianconeri.