Lotito-Inzaghi di nuovo a Formello, secondo atto. Dopo il primo incontro di giovedì, nel centro sportivo biancoceleste è andato in scena un altro summit tra le parti. Stavolta c'è anche il ds Tare (giovedì era stato soltanto una ventina di minuti). Circa 3 ore di confronto (dalle 18.30 alle 21.15), Inzaghi va via un po' prima e gli altri due lo seguono. Vetri scuri, macchine che sfrecciano via su Via di Santa Cornelia, nessuna dichiarazione.

Sul piatto i soliti argomenti: il rinnovo e il futuro dell'allenatore. Intanto, niente conferenza stampa in vista della sfida con il Torino. Inzaghi prosegue con la via del silenzio, non aveva parlato neanche prima del match con il Bologna. E neanche dopo (in sala stampa è andato Marco Parolo, uno dei leader dello spogliatoio). Vuole prendere tempo e capire cosa fare. Su di lui c'è la Juve, non è un mistero, avrebbe già incontrato Paratici a Piacenza.

Il nodo Inzaghi, parti distanti

Le intenzioni della società sono chiare, espresse a più riprese, anche pubblicamente: Inzaghi resta a Formello, non si muove da Roma, per Lotito è un 'figlioccio' da valorizzare ancora e anche in futuro, soprattutto dopo aver vinto la Coppa Italia. Il secondo trofeo da allenatore dopo la Supercoppa del 2017. Lotito e Tare hanno proposto un rinnovo con adeguamento, ma Inzaghi sta prendendo tempo (il suo contratto scade nel 2020).

Clima teso, le posizioni non cambiano, la società è un po' irritata dal comportamento di Inzaghi. Al momento le parti sono molto distanti, serviranno altri incontri. La Lazio giocherà l'ultima di campionato contro il Torino, poi andranno tutti in vacanza e si rivedranno ai primi di luglio (l'inizio del ritiro è fissato per il 12). Lotito ha le idee chiare.