"Se Inzaghi va alla Juventus? Questo lo vedrete". Poche parole, chiarissime ma allo stesso tempo difficili da decifrare. A pronunciarle è il presidente della Lazio Claudio Lotito, il tutto a margine dell'evento 'Il calcio che amiamo' andata in scena nell'aula Paolo VI in Vaticano. Che il futuro di Inzaghi possa essere lontano dalla Roma biancoceleste, questa rappresenta un'ipotesi più concreta. Che possa essere lui l'erede di Allegri sulla panchina dei campioni d'Italia beh, questo è tutto da vedere. Nessuno si sbilancia, i diretti interessati soprattutto. Fra frasi di circostanza, punti interrogativi e conferenze stampa rinviate. Già, Simone Inzaghi, così come aveva fatto prima della sfida contro il Bologna, non parlerà neanche alla vigilia dell'ultima giornata di campionato in programma all'Olimpico contro il Torino. Nelle ultime ore l'allenatore ha parlato a Formello con Lotito. Un incontro interlocutorio, a cui ne seguiranno degli altri. Il presidente ha ribadito la sua volontà di continuare insieme e di consolidare il rapporto con un rinnovo di contratto. Dall'altra parte Inzaghi ha preferito prendere un po' di tempo, in quanto ritiene che ci siano ancora degli aspetti da chiarire.

Il futuro

All'allenatore biancoceleste non sarebbero piaciuti i silenzi della società nei momenti complicati della stagione. In più, dietro ai suoi dubbi, potrebbero esserci anche le proposte di alcuni club, in primis la Juventus. C'è pure Inzaghi nella lista dei bianconeri per il post Allegri ed è anche da registrare un incontro fra lui e Paratici in provincia di Piacenza. Qualche interesse anche da parte dell'Atalanta nel caso in cui Gasperini dovesse provare una nuova esperienza. Infine la proposta di rinnovo della Lazio, intenzionata a continuare con lui. Insomma, saranno giorni di riflessioni e pensieri.