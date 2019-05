La gara contro il Parma, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2018/19, non potrà mai essere una partita come le altre per la Roma. Allo stadio Olimpico, domenica 26 maggio alle ore 20:30, Daniele De Rossi scenderà in campo per l’ultima volta con la maglia giallorossa. La fine di un’era per il capitano e per i tifosi della Roma, che alla vigilia dell’ultima apparizione del loro beniamino hanno affollato il centro sportivo di Trigoria per salutare il giocatore che ha trascorso tutta la sua carriera con un’unica maglia, quella giallorossa, diventata di fatto una seconda pelle. Cori, abbracci e tantissimi applausi per De Rossi, che è stato lungamente acclamato. Un vero e proprio bagno di folla a Trigoria, dove nessuno è voluto mancare per rendere omaggio al centrocampista diventato leggenda.



Olimpico sold out per De Rossi

Non soltanto a Trigoria, anche l'Olimpico sarà preso d’assalto per l’ultima apparizione di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. Previsti 60mila spettatori, lo stadio sarà sold out: biglietti esauriti per la gara con il Parma, che si preannuncia essere non una semplice partita ma una grande festa in onore di chi negli ultimi 18 anni ha sempre dato tutto per la Roma: Daniele De Rossi.