Nuovo incontro in sede nel pomeriggio tra Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, e Paolo Maldini. Destinatario nei giorni scorsi della proposta relativa al futuro ruolo di direttore tecnico rossonero, lo storico capitano del club non si è ancora sbilanciato riguardo all’assumere la guida dell’area tecnica del club dopo l’addio di Leonardo. Una proposta ricevuta e ribadita da Maldini ai giornalisti nella giornata di martedì: "La proposta è allettante, ma bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene. I tifosi mi aspettano? Lo so, ma io sono qua". A quanto risulta, Paolo non ha ancora comunicato la propria decisione a Gazidis che si recherà a Madrid per la finale di Champions League: le parti si riaggiorneranno quindi settimana prossima, riflessione d’obbligo per Maldini sul quale non è in discussione il ruolo effettivo nell’incarico bensì andrà chiarito quale peso avrà la leggenda rossonera nella composizione della squadra che verrà: le riflessioni di Paolo sono legate soprattutto alla valutazione delle responsabilità e la libertà di manovra previste dal nuovo incarico. Cauto ottimismo al termine dell’incontro, tuttavia per l’eventuale conferma servirà qualche giorno d’attesa.

Maldini nuovo direttore tecnico? Attesa per la decisione

Ivan Gazidis è pronto a definire la nuova struttura del Milan: tornato lo scorso agosto nella veste di direttore sviluppo strategico dell’area sport, Paolo Maldini assumerebbe (qualora accettasse) una posizione più di campo, strategico e da protagonista nell’area politica. Un ruolo più centrale che potrebbe essere destinato anche a Geoffrey Moncada, già capo scout rossonero dal primo dicembre 2018 e che affiancherebbe Maldini nella gestione della parte sportiva. Se l’intenzione di Gazidis resta quella di creare una coppia sul fronte mercato e non solo, la riflessione di Paolo è legata anche al progetto del fondo Elliott per il rilancio del Milan e sulle possibilità di farsi affiancare da alcune figure dirigenziali, come Alessandro Costacurta e Angelo Carbone. Appena sistemata la questione societaria, il Milan penserà al discorso allenatore con Simone Inzaghi e Giampaolo in cima alla lista dei candidati.