Rocco Commisso è sbarcato in Italia, direttamente dagli Stati Uniti. L'imprenditore italo-americano è atterrato a Milano, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito alla trattativa con la famiglia Della Valle per l'acquisto della Fiorentina. La volontà di chiudere l'affare e di diventare il nuovo presidente del club viola resta comunque fortissima. Il suo arrivo in Italia potrebbe essere propedeutico alla chiusura dell’operazione, soprattutto dopo che sabato scorso si sono dimessi tutti i consiglieri di amministrazione della società gigliata dopo il Cda. La Fiorentina, in vendita da tempo e dopo tante chiacchiere, potrebbe essere finalmente vicina ad uno storico passaggio di proprietà.