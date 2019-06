La Fiorentina ripartirà da Vincenzo Montella: il nuovo presidente viola Rocco Commisso l’ha incontrato e gli ha confermato la fiducia, nonostante il finale turbolento della passata stagione. I due sono stati protagonisti di un vero e proprio show a Times Square, a New York, dove il patron della Fiorentina ha fatto colorare la piazza di viola sui maxischermi in una diretta su Sky. Una situazione che non ha lasciato indifferente Vincenzo Montella, che ha commentato sul proprio profilo Instagram: “È stata una notte fantastica. Come nei film. Una notte viola. Grazie per la fiducia pres. Grazie da tutto il mondo Fiorentina. È un nuovo inizio”.

La nuova Fiorentina

Appena insediatosi nella proprietà del club, Commisso ha subito voluto definire due ruoli chiave: l’allenatore e il direttore sportivo. Sulla panchina, come detto, continuerà a sedere Vincenzo Montella. Invece, la carica di direttore sportivo è stata affidata a Daniele Pradé, che già aveva lavorato in viola e con Montella. Pradé si è liberato dall’Udinese e ha rifiutato l’offerta della Sampdoria, per tornare alla Fiorentina.