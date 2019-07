L'ultima stagione si è conclusa con la grande festa dell'Atalanta per la storica qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. I nerazzurri lavorano al mercato, per rinforzare la squadra a disposizione di Gasperini per l'importante impegno europeo. La campagna acquisti è iniziata con l'arrivo di Luis Muriel, che andrà ad arricchire ancor di più un reparto offensivo che ha già fatto benissimo nell'ultima stagione. In attesa dei prossimi rinforzi, la società nerazzurra ha già programmato l'estate tra ritiro e amichevoli. Il raduno è fissato per l'11 luglio a Bergamo, poi ci sarà la partenza verso Clusone. Qui i nerazzurri resteranno per tutto il ritiro, che terminerà il 25 luglio. In queste due settimane ci saranno tre amichevoli. Il 26, invece, la squadra di Gasperini partirà per l'Inghilterra, per la seconda parte della preparazione. Questo tour britannico vedrà l'Atalanta impegnata in altre tre sfide.

Il calendario delle amichevoli

Proprio nel ritiro di Clusone, l'Atalanta affronterà le sue prime tre amichevoli. La prima è in programma al terzo giorno, il 14 luglio, contro la Rappresentativa Città di Clusone. Il 20 luglio ci sarà la seconda partite, nel consueto Trofeo Fra.Mar.: alle ore 17.00 l'avversario sarà il Brusaporto. Stesso orario per la gara del 21 luglio contro il Renate. Poi ci saranno le tre amichevoli inglesi. Sabato 27 alle ore 16 italiane si inizierà in Galles, con la sfida contro lo Swansea. Il 30 luglio, alle ore 20.30, l'Atalanta sfiderà il Norwich. Si chiude il 2 agosto, sempre alle 20.30, contro il Leicester.