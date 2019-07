"Meraviglioso, bello, bello… Ma intanto come abbiamo fatto a perdere 10-3?". Chi parla è uno sconsolato Aldo al termine dell’epica sfida in spiaggia contro il Marocco, sconfitta 10-3 nonostante le prodezze dei compagni e la parate di Marina Massironi. Ricorderete le avventure di Aldo, Giovanni e Giacomo in "Tre uomini e una gamba", fortunatissimo film del 1997 diretto dal trio comico insieme a Massimo Venier. Fu il loro esordio cinematografico e, tra le tante scene memorabili, c’era proprio la partita di calcio in spiaggia contro gli avversari marocchini per riappropriarsi della discutibile gamba in legno realizzata dal noto scultore Garpez. Sforzo vano nel film ma rievocato a distanza di 22 anni da Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 del Milan e della Nazionale U-20 reduce dalla semifinale nel Mondiale di categoria. In compagnia degli amici a Formentera, infatti, Plizzari si è divertito a replicare la scena senza trascurare alcun dettaglio: dal brano "Che coss’è l’amor" di Vinicio Capossela al gol in tuffo di testa emergendo dalla sabbia, tutto perfetto per la gioia dei seguaci su Instagram. Il video è infatti divenuto virale rievocando le gesta di Aldo, Giovanni e Giacomo: riuscite a trovare delle differenze?