Milan, il calendario delle amichevoli estive

Raduno in calendario il 9 luglio, poi spazio ai primi test amichevoli per mettere minuti nelle gambe. Il nuovo Milan di Marco Giampaolo si prepara a dare il via alla stagione 2019/2020 con un calendario fitto di impegni. Lo start è fissato a Milanello, dove sono in programma le prime due settimane di allenamento in un'annata che non vedrà la squadra rossonera ai nastri di partenza dell'Europa League, complice l'esclusione legata al consent award raggiunto dal club con l'Uefa davanti al Tas. Il Milan inaugurerà il percorso di avvicinamento alla prossima Serie A con le prime tre amichevoli di lusso annunciate dal club: i rossoneri affronteranno nell'ordine Bayern Monaco, Benfica e Manchester United, volando negli States e in Galles.



Il calendario delle amichevoli: si parte dal Bayern Monaco

Appuntamento centrale nell'estate 2019 del Milan sarà la sesta partecipazione del club alla International Champions Cup. Primo test dopo quasi due settimane di preparazione in Italia e primo assaggio di calcio "vero". Si parte dalla sfida al Bayern Monaco, fissata martedì 23 luglio al Children's Mercy Park di Kansas City alle 20 locali, quando in Italia saranno le 3 di notte del 24 luglio. L'avventura del Milan negli Stati Uniti passerà anche da Foxborough, dove domenica 28 luglio i rossoneri sfideranno al Gillette Stadium il Benfica alle 15 americane, le 21 italiane. Dopo la partita contro i portoghesi, il gruppo allenato da Marco Giampaolo farà rientro in Europa e volerà per il terzo impegno della tournée a Cardiff, dove il 3 agosto alle 18.30 è in calendario la partita contro il Manchester United.