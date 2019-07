Ha concluso la scorsa stagione in Italia, la seconda con la maglia della Juventus, con 25 presenze e una rete. Numeri inferiori rispetto a quelli collezionati in carriera. Così ora Douglas Costa si prepara per avere un ruolo centrale nella nuova Juventus di Maurizio Sarri. L'esterno offensivo brasiliano lo ha dimostrato presentandosi alla Continassa con una settimana di anticipo rispetto alla data del raduno bianconero fissata sul calendario e raccontando su Instagram le sue giornate di lavoro nel luglio torinese. Un biglietto da visita esibito a suon di stories e senza nascondere la voglia di recuperare il tempo perso negli ultimi mesi per un infortunio alla coscia che l'ha tenuto fuori dai giochi da inizio febbraio. A chi gli chiede quanta voglia ha di affrontare la nuova stagione in una scala da 1 a 10, lui risponde "11", come il suo numero di maglia alla Juventus.

Parole in linea con il pensiero espresso dal 28enne brasiliano dopo l'arrivo di Sarri sulla panchina bianconera, con l'allenatore che aveva spiegato di puntare su di lui e Dybala. "Per me faremo grandi cose con lui - aveva spiegato Douglas Costa - ho tre anni di contratto e sono convinto di voler rimanere qui. Ora è tutto nuovo con un altro allenatore". Esterno alto dotato di grande velocità e qualità nel dribbling, il suo gioco può essere esaltato dalle idee di Sarri. Intanto Douglas Costa lavora di anticipo per rispondere presente all'inizio della nuova stagione.