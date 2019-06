Il nuovo corso della Juventus è cominciato, con Maurizio Sarri alla guida della squadra. Adesso che il ruolo di allenatore è stato definito, Fabio Paratici potrà pianificare le strategie di mercato anche con le sue indicazioni, per aumentare la qualità della rosa. Tra i possibili nomi in uscita, c’era anche quello di Douglas Costa che però ha negato questa possibilità: “Non conosco personalmente Sarri ma ho visto ciò che ha fatto col Napoli e ha fatto una stagione fantastica nel mio primo anno italiano (gli azzurri insidiarono fino alle ultime giornate lo scudetto ai bianconeri, ndr). Per me faremo grandi cose con lui, ho tre anni di contratto e sono convinto di voler rimanere qui. Ora è tutto nuovo con un altro allenatore”. L’unico acquisto sicuro al momento è quello di Aaron Ramsey, acquistato dall’Arsenal a parametro zero. “Non lo conosco di persona, anche perché seguo maggiormente il campionato italiano rispetto a quello inglese. Di certo, se la Juve l’ha preso vuol dire che è un grande giocatore perché qui non si prendono giocatori di medio livello” ha proseguito l’esterno brasiliano.

Il campionato che verrà

Per Douglas Costa, il grado di difficoltà della Serie A aumenta anno dopo anno, quando sta per cominciare la sua terza stagione in Italia. “È sempre più complicato, ora c’è anche Conte all’Inter poi Ancelotti al Napoli. Noi faremo del nostro meglio per migliorare, specialmente in Champions League che è il nostro obiettivo. Anche perché la Juventus deve vincere ogni trofeo che gioca” ha concluso il brasiliano.