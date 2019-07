Poca fortuna nella parentesi al Barcellona, 4 presenze e 303 minuti complessivi per uno dei trasferimenti di mercato più inverosimili degli ultimi anni. Già, perché dopo l’ottimo inizio di campionato al Sassuolo, Kevin-Prince Boateng si era trasferito in prestito in blaugrana (1 milione di euro) senza tuttavia trovare spazio. Un’esperienza comunque positiva a detta del 32enne ghanese ("Vi porterò nel cuore") in attesa di scoprire il suo futuro: sfumato il riscatto del Barça e riaccolto dal ds neroverde Giovanni Carnevali pronto a decidere la situazione insieme al giocatore, l’ex centrocampista-attaccante del Milan sta approfittando della sosta estiva per dedicarsi ad una delle sue grandi passioni.

La "Bella Vita" di Boateng: nuovo singolo rap

Un anno fa irrompeva nella scena rap con il nome d’arte "Prin$$ Boateng" e il brano "King", immediatamente preso d’assalto dai clic di tifosi e appassionati. E quasi dodici mesi più tardi ecco "Bella Vita" in collaborazione con Ty Elliot, nuovo singolo del calciatore-rapper destinato a fare sfracelli pure in questa estate. Una canzone annunciata dallo stesso "Boa" attraverso i propri canali social e dal titolo eloquente per uno dei calciatori più chiacchierati nelle cronache rosa. Nota la relazione (interrotta negli scorsi mesi) con Melissa Satta che ha regalato alla coppia il piccolo Maddox Prince, altrettanto conosciuta la sua abilità nelle vesti di showman dentro e fuori dal campo. Pure il fratello Jerome si era cimentato in passato con il rap, passione d’attualità per Boateng con la sua "Bella Vita".