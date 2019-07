Si lavora in campo e non solo per il Napoli di Carlo Ancelotti, d’altronde l’obiettivo James Rodriguez resta di strettissima attualità nell’estate di calciomercato. Un compito che spetta al presidente Aurelio De Laurentiis e alla dirigenza, eventuale rinforzo che alimenterebbe eccome una nuova stagione da protagonisti. Intanto è tempo di preparazione estiva a Dimaro in Trentino, sede del ritiro azzurro per tre settimane fino al prossimo 26 luglio. Un raduno d’obbligo per i giocatori chiamati a trovare la forma migliore per un’annata che vedrà il Napoli ai vertici della Serie A e impegnati in Champions League, ribalta in Europa guidata da uno specialista come Ancelotti.

E proprio Carletto, allenatore azzurro dalla scorsa stagione, ha imposto un curioso esercizio ai suoi uomini tra coordinazione e sensibilità tecnica: è infatti possibile osservare i giocatori che, tenendosi per mano e in cerchio, devono percorrere metà campo senza che il pallone cada. Ammessi i palleggi di testa e coi piedi con un obiettivo finale: insaccare a canestro la sfera. È proprio l’ultimo step nel primo tentativo a tradire Malcuit, che sbaglia l’appoggio col petto e si dispera. Esercizio ripetuto e concluso correttamente per la gioia del gruppo. Da ricordare come ogni calciatore sia dotato di un gps che trasmetti i dati al computer dello staff, tecnologia all'opera come la telecamera posta su uno torretta che registra le immagini da analizzare con la squadra nella riunione tecnica. Una cosa è certa: si lavora a Dimaro non senza perdere l’occasione per divertirsi.