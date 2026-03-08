Oggi, domenica 8 marzo, si scende in campo per la 28^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Genoa-Roma su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Dalle 20.00 e dalle 22.45 il pre e il post partita del Derby di Milano, da vivere con Fabio Caressa e i suoi ospiti a Sky Calcio Club. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato

La domenica della 28^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Lecce-Cremonese e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Alle 18.00 è il momento di Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Riccardo Re e Angelo Mangiante. Alle 20.45 sarà il momento del Derby di Milano, Milan-Inter. Il pre e il post partita di domenica da vivere con Fabio Caressa e i suoi ospiti di Sky Calcio Club.