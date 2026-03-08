Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 28^ giornataguida tv
Oggi, domenica 8 marzo, si scende in campo per la 28^ giornata di Serie A. Alle 18.00 Genoa-Roma su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Dalle 20.00 e dalle 22.45 il pre e il post partita del Derby di Milano, da vivere con Fabio Caressa e i suoi ospiti a Sky Calcio Club. Tutti gli appuntamenti della domenica di campionato
La domenica della 28^ giornata di campionato si apre alle 12.30 con Lecce-Cremonese e prosegue alle 15.00 con un doppio appuntamento: Bologna-Verona e Fiorentina-Parma. Alle 18.00 è il momento di Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Massimo Gobbi. Inviati Riccardo Re e Angelo Mangiante. Alle 20.45 sarà il momento del Derby di Milano, Milan-Inter. Il pre e il post partita di domenica da vivere con Fabio Caressa e i suoi ospiti di Sky Calcio Club.
Gli studi e i volti di Sky Sport
Domenica si parte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Roberta Noè, con Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Walter Zenga e Giancarlo Marocchi. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti. Pre e postpartita affidato a Sky Calcio Club, con Fabio Caressa alla conduzione. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis.
Serie A, la programmazione di oggi
Domenica 8 marzo
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Roberta Noè, Marco Bucciantini e Lorenzo Minotti
- ore 12.30: Lecce-Cremonese su DAZN 1
- ore 15.00: Bologna-Verona su DAZN 1
- ore 15.00: Fiorentina-Parma su DAZN 2
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Paolo Assogna, Walter Zenga e Giancarlo Marocchi
- alle 18.00: GENOA-ROMA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi. Inviati Riccardo Re e Angelo Mangiante
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Alessandro Costacurta e Stefano De Grandis
- ore 20.45: Milan-Inter su DAZN 1
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Dario Massara e Marco Nosotti