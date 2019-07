CR7… 2.0. È incominciata ufficialmente la seconda stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ecco il primo allenamento con i compagni. Stretching, poi scatti e lavoro atletico insieme ad alcune facce nuove come quella di Rabiot o vecchie conoscenze come Gonzalo Higuain. Alla Continassa fa caldissimo ma i tifosi non sono spaventati. Già in trecento erano presenti di buona mattina al J medical per le visite mediche di Matuidi e del portoghese.

CR7 si fa coccolare in questo suo nuovo primo giorno di Juve. Iniziato molto presto quando aveva salutato i compagni di squadra prima dei test medici. Anticipo degli allenamenti doppi che lo vedranno protagonista fino alla partenza del tour asiatico, e in attesa del lavoro tattico che lo aspetta con il nuovo allenatore. Prima punta in un trio offensivo o attaccante esterno pronto ad accentrarsi? Si capirà nei prossimi giorni di lavoro di Maurizio Sarri. Che alla Continassa c'è ma non si vede. Sta studiando la nuova Juve. Con il Cristiano Ronaldo 2.0 nella sua squadra.