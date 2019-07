"Credo sia arrivata l'ora di tornare a casa". Auto da corsa e teletrasporto, Andrea Petagna sogna la comodità per rientrare in fretta dall'allenamento. Un montaggio su Instagram che scatena l'ilarità sul profilo dell'attaccante della Spal, a partire da Alessio Romagnoli (che se la ride a suon di emoticon) e dallo stesso club biancoazzurro. "Sicuramente arrivi per primo a pranzo così", tutta questione di fame. Quella da gol (17 in 37 presenze nell'ultima stagione) ha portato Petagna a ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Spal di Leonardo Semplici, di nuovo al lavoro dal ritiro di Tarvisio (UD). Ma le due stagioni all'Atalanta non si dimenticano e a breve distanza è arrivata anche la simpatica frecciatina dell'ex compagno nerazzurro.