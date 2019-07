Oltre 500 presenze da professionista e 139 gol. Le maglie di Roma, Real Madrid e le milanesi a riempire il suo l’armadio. Nel suo cuore però scorre sangue nerazzurro perché fin da piccolo ha sempre tifato Inter: "Io penso che il top player l’hanno preso in panchina, Conte può avvicinare l’Inter alla Juventus e può lottare per lo scudetto", ha detto Antonio Cassano a Sky Sport dal Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. "Nainggolan al Cagliari? Sarei contento per lui, se lui è contento. ma Radja percepisce un ingaggio importante. La vedo dura. La felicità però è la cosa più importante. Se lui è contento una soluzione si trova". Idee chiare anche su Lukaku, l'obiettivo in attacco per l'Inter di Conte: "A me personalmente non piace, è una follia a quelle cifre. Io da tifoso semplice darei Icardi alla Juventus e prenderei Higuain. Visto che l’attaccante bianconero lì è un peso, se fossi l’Inter lo prenderei. La Serie A ora è più importante con Sarri e Conte, mi dispiace sia andato via Allegri, ma sono sicuro che quando rientrerà lo farà in una squadra importante".

"Baldini non appare mai, ma decide sempre tutto nella Roma"

In giallorosso Cassano ha trascorso cinque anni, prima di trasferirsi al Real Madrid, ma la sua amicizia con Totti è immutata: "Io sono affezionato a Roma, il problema più grande sono Pallotta, con Fienga, Baldissoni e Baldini. Baldini non appare mai ma decide sempre. Da anni aveva in mente di mandare via Totti, poi lo ha fatto anche con De Rossi. Baldini non si espone mai, ma decide tutto da Londra. Devono capire che la Roma non sono loro ma la gente che la tifa".