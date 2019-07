Sarà un ritorno in Serie A romantico per Antonio Conte. Al suo ritorno in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra e l’anno sabbatico, ritroverà la squadra della sua città: quel Lecce che non nasconde l’ambizione di far bene dopo il fantastico campionato di Serie B della scorsa stagione. Un avvio per la nuova Inter da non prendere sottogamba. Perché dopo la prima giornata, sarà subito il momento di sfidare il Cagliari. Per il neo acquisto Nicolò Barella subito grandi emozioni: la partita contro la squadra della sua Terra, dopo essere passato in nerazzurro al termine di una lunghissima trattativa piena di colpi di scena. Dopo una terza partita contro l’Udinese, si entra subito nel vivo con quattro partite non proprio facili: il primo big match, il derby contro il Milan, arriva infatti il 22 settembre. Una settimana durissima che vedrà la squadra di Conte sfidare la Lazio tre giorni dopo (nel primo turno infrasettimanale) e la Sampdoria a Genova. E una settimana dopo la partita più attesa dai tifosi e dall’allenatore: Conte troverà di fronte il suo passato (la Juventus) il 6 ottobre. Il primo 'scontro' andrà in scena a San Siro. Per rivedere Conte all'Allianz Stadium occorrerà aspettare l'1 marzo 2020. L’altro periodo durissimo arriverà a fine girone. Dall'8 dicembre al 12 gennaio (nel mezzo c'è la sosta natalizia), oppure se i nerazzurri saranno in corsa per il titolo, dal 26 aprile al 24 maggio. Nelle ultime quattro partite è in programma la sfida contro la nuova Roma di Fonseca, la Fiorentina di Commisso e Montella, il Napoli di Ancelotti, e l’Atalanta di Gasperini che, storicamente, ha creato sempre grandi problemi ai nerazzurri.

Calendario Inter: quando saranno i big match?

I derby della Madonnina: quando si giocheranno?

Le partite prima degli impegni Champions

Quale sarà il mese più complicato

Considerando il girone di andata, i due mesi probabilmente più complicati per l’Inter di Antonio Conte saranno quelli che andranno dal 22 settembre al 20 ottobre con, in serie, le partite contro Milan, Lazio, Sampdoria, Juventus e Sassuolo; e quello della parte finale del girone (dall'8 dicembre al 12 gennaio) Roma, Fiorentina, Genoa, Napoli e Atalanta. Se poi i nerazzurri saranno ancora in corsa per il titolo, dovranno 'segnare' sul calendario il periodo che va dal 26 aprile al 24 maggio.

Il mese più "semplice" nel calendario Inter

Qualora dovessimo scegliere il mese più "semplice" dei nerazzurri, anche se le sorprese nel nostro campionato sono sempre dietro l’angolo, potremmo parlare del periodo che va dal 27 ottobre al 10 novembre. Quattro partite, due delle quali con due neopromosse: Parma, Brescia, Bologna e Hellas Verona.

Il calendario completo

• 1^ giornata: Inter-Lecce (25 agosto 2019)

• 2^ giornata: Cagliari-Inter (1 settembre 2019)

• 3^ giornata: Inter-Udinese (15 settembre 2019)

• 4^ giornata: Milan-Inter (22 settembre 2019)

• 5^ giornata: Inter-Lazio (25 settembre 2019)

• 6^ giornata: Sampdoria-Inter (29 settembre 2019)

• 7 ^ giornata: Inter-Juventus (6 ottobre 2019)

• 8^ giornata: Sassuolo-Inter (20 ottobre 2019)

• 9 ^ giornata: Inter-Parma (27 ottobre 2019)

• 10^ giornata: Brescia-Inter (30 ottobre 2019)

• 11^ giornata: Bologna-Inter (3 novembre 2019)

• 12^ giornata: Inter-Hellas Verona (10 novembre 2019)

• 13^ giornata: Torino-Inter (24 novembre 2019)

• 14^ giornata: Inter-Spal (1 dicembre 2019)

• 15^ giornata: Inter-Roma (8 dicembre 2019)

• 16^ giornata: Fiorentina-Inter (15 dicembre 2019)

• 17^ giornata: Inter-Genoa (22 dicembre 2019)

• 18^ giornata: Napoli-Inter (5 gennaio 2020)

• 19^ giornata: Inter-Atalanta (12 gennaio 2020)