La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari degli anticipi e posticipi delle prime due giornate di Serie A. Il primo turno comincerà sabato 24 agosto alle 18.00. Le squadre torneranno in campo nel weekend successivo, prima di fermarsi per fare spazio agli incontri delle nazionali. E su Sky sarà un gran campionato: in totale saranno 266 le partite in esclusiva in tutta la stagione. Nei primi due turni di campionato, solo su Sky saranno visibili 14 incontri su 20 (7 a turno): si comincia sabato 24 con Parma-Juventus alle 18 e Fiorentina-Napoli alle 20:45 entrambe in esclusiva su Sky. Nella seconda giornata entrambi i big match sono su Sky: Juventus-Napoli sabato 31 agosto alle 20:45 e il derby di Roma domenica 1 settembre alle 18:00. In esclusiva su Sky le prime due gare di Juventus, Napoli, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo, Spal e Cagliari.