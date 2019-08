A poco più di due settimane dal via del Campionato, sono stati svelati oggi i top match della Serie A 2019/2020, di cui 16 su 20 trasmessi in esclusiva su Sky non solo via satellite, ma anche su digitale terrestre e via fibra. Solo su Sky, i match di andata e ritorno delle sfide tra: ___________________________________________________________________________

16 big match su 20 in esclusiva su Sky Sport

2ª giornata

JUVENTUS-NAPOLI - SKY - Sabato 31/08/18 ore 20.45

7ª giornata

INTER-JUVENTUS - SKY - Domenica 6/10/19 ore 20.45

12ª giornata

JUVENTUS-MILAN - SKY - Domenica 10/11/19 ore 20.45

13ª giornata

MILAN-NAPOLI - SKY - Domenica 24/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 23/11/19 ore 18.00/15.00

11ª giornata

ROMA-NAPOLI - SKY - Domenica 3/11/19 ore 20.45 oppure Sabato 2/11/19 ore 18.00



15ª giornata

INTER-ROMA - SKY - Domenica 8/12/19 ore 20.45 oppure Sabato 7/12/19 ore 18.00/15.00

18ª giornata

NAPOLI-INTER - SKY - Lunedì 6/1/20 ore 20.45



19ª giornata

ROMA-JUVENTUS - SKY - Domenica 12/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 11/1/20 ore 18.00

21ª giornata

NAPOLI-JUVENTUS - SKY - Domenica 26/1/20 ore 20.45 oppure Sabato 25/1/20 ore 18.00

23ª giornata

INTER-MILAN - SKY - Domenica 9/2/20 ore 20.45 oppure Sabato 8/2/20 ore 18.00

26ª giornata

JUVENTUS-INTER - SKY - Domenica 1/3/20 ore 20.45 oppure Sabato 29/2/20 ore 18.00

30ª giornata

NAPOLI-ROMA - SKY - Domenica 5/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 4/4/20 ore 18.00

32ª giornata

NAPOLI-MILAN - SKY - Domenica 19/4/20 ore 20.45 oppure Sabato 18/4/20 ore 18.00

34ª giornata

ROMA-INTER - SKY - Domenica 26/4/20 oppure Sabato 25/4/20 ore 18.00/15.00

37ª giornata

INTER-NAPOLI - SKY - Domenica 17/5/20 ore 20.45



38ª giornata

JUVENTUS-ROMA - SKY - Domenica 24/5/20 ore 20.45

Per il secondo anno consecutivo, Sky trasmetterà in esclusiva 266 partite di Serie A in diretta esclusiva. Tra queste ci sono 16 dei 20 incontri più importanti dell’intero torneo. Per ogni giornata, solo su Sky si potranno seguire 7 partite su 10, per un totale di oltre 530 ore live.



I 4 big match visibili su DAZN

4ª giornata

MILAN-INTER - DAZN - Sabato 21/9/19 ore 20.45 oppure Domenica 22/9/19 ore 12.30

11ª giornata

TORINO-JUVENTUS - DAZN - Sabato 2/11/19 ore 20.45

15ª giornata

LAZIO-JUVENTUS - DAZN - Sabato 7/12/19 ore 20.45

31ª giornata

MILAN-JUVENTUS - DAZN - Sabato 10/4/20 ore 20.45